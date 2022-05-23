Оппозиция заблокировала станцию метро в Ереване

В Ереване оппозиция снова вышла на митинги. Утром члены движения «Сопротивление» заблокировали метро на станции «Молодежное» с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет ТАСС.

Активисты заблокировали двери вагона, из-за чего поезд не мог двинуться с места.

Кроме того, в понедельник оппозиция снова начала проводит в Ереване автопробеги. Как минимум четыре автомобильные колонны на низкой скорости выехали с окраин Еревана в сторону центра. Это привело к большим заторам на улицах.