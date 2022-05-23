Появилось видео принудительной отправки туристов на карантин в КНР

В Китае прибывших в страну туристов с подозрением на коронавирус из аэропорта в принудительном порядке отправляют на карантин. В распоряжении телеканала «Москва 24» оказались кадры, на которых видно, как люди в спецодежде силой затаскивают людей в специальную комнату в воздушной гавани.