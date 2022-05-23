Фумио Кисида: «Япония и США должны лидировать в мире»

Япония и США должны занимать лидирующие позиции в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона». Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

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В своей речи Кисида выразил радость по поводу прибытия Байдена в Японию, которую он впервые посетил в роли лидера США. Как подчеркнул премьер-министр Японии, этот этот визит демонстрирует: США при любых обстоятельствах продолжают усиливать свое влияние в вопросах Индо-Тихоокеанского региона.

«Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона [принципа] свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В связи с этим я надеюсь, что визит президента Байдена в Японию и двусторонний японо-американский саммит будет значимым», — заявил Кисида.

Отмечается, что перед официальным началом переговоров состоялась личная беседа президента США и премьер-министра Японии, на которой присутствовали только их переводчики. Детали разговора не уточняются.