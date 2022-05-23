В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Елена Прошина

Япония и США должны занимать лидирующие позиции в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона». Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

Фумио Кисида: «Япония и США должны лидировать в мире»
Фото: ReutersReuters

В своей речи Кисида выразил радость по поводу прибытия Байдена в Японию, которую он впервые посетил в роли лидера США. Как подчеркнул премьер-министр Японии, этот этот визит демонстрирует: США при любых обстоятельствах продолжают усиливать свое влияние в вопросах Индо-Тихоокеанского региона.

«Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона [принципа] свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В связи с этим я надеюсь, что визит президента Байдена в Японию и двусторонний японо-американский саммит будет значимым», — заявил Кисида.

Отмечается, что перед официальным началом переговоров состоялась личная беседа президента США и премьер-министра Японии, на которой присутствовали только их переводчики. Детали разговора не уточняются.

Предполагается, что в ходе двусторонней встречи лидеры двух государств рассмотрят возможности укрепления американо-японских союзнических отношений на фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины и усиления присутствия Китая в регионе.

В мире,Джозеф Байден,
114
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители