В Токио начались переговоры премьера Японии и президента США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден начали переговоры в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Отмечается, что перед началом встречи прошла приветственная церемония, которая состоялась у входа во дворец «Акасака». Президента США Джо Байдена приветствовал почетный караул, прозвучали гимны двух стран.
По предварительной информации, Байден и Кисида обсудят широкий круг тем, в который войдут ситуация на Украине, антироссийские санкции, противостояние политике Китая, отказ от энергоносителей РФ, проблема ракетно-ядерной программы КНДР и расширение оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Токио.
Ранее император Японии Нарухито принял Байдена в своей резиденции. Более детальная информация о содержании их разговора пока отсутствует. До этого Нарухито, будучи наследным принцем, встречался с Байденом в 2013 году, когда тот занимал должность вице-президента США.
В 2019 году японский монарх проводил переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом.
Визит Байдена в Японию продлится до 24 мая. Во вторник он примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония.