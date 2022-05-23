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11 минут назад

В Токио начались переговоры премьера Японии и президента США

Елена Прошина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден начали переговоры в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В Токио начались переговоры премьера Японии и президента США
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что перед началом встречи прошла приветственная церемония, которая состоялась у входа во дворец «Акасака». Президента США Джо Байдена приветствовал почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

По предварительной информации, Байден и Кисида обсудят широкий круг тем, в который войдут ситуация на Украине, антироссийские санкции, противостояние политике Китая, отказ от энергоносителей РФ, проблема ракетно-ядерной программы КНДР и расширение оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Токио.

Ранее император Японии Нарухито принял Байдена в своей резиденции. Более детальная информация о содержании их разговора пока отсутствует. До этого Нарухито, будучи наследным принцем, встречался с Байденом в 2013 году, когда тот занимал должность вице-президента США.

В 2019 году японский монарх проводил переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом.

Визит Байдена в Японию продлится до 24 мая. Во вторник он примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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