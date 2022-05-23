В Финляндии прокомментировали решение о вступлении в НАТО

Еврокомиссар от Финляндии по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен в понедельник, 23 мая, назвала продуманным и хорошо подготовленным решение скандинавской страны о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

По ее словам, Хельсинки «на самом деле не был нейтральным», поскольку на протяжении многих лет Финляндия все больше и больше интегрируется с Западом. Она также добавила, что большим шагом стало вступление страны в Евросоюз.

— Членство в НАТО — вполне естественный следующий шаг, — подчеркнула Урпилайнен, указав, что об этом говорилось на всех уровнях в стране, вплоть до муниципалитетов.

Поэтому, по словам Еврокомиссара, решение о вступлении в альянс является хорошо подготовленным и продуманным, его поддерживает финское население. Она заметила, что вступление в НАТО укрепит позиции Хельсинки.

Высказываясь относительно отношений с Москвой, Урпилайнен отметила, что время для диалога с Россией «возможно, в какой-то момент снова наступит», пишет ТАСС.