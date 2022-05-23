НАТО предложили «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом ради НАТО

Североатлантический альянс должен «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за отказа безусловно одобрить принятие Финляндии и Швеции в НАТО, написал в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

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По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

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«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана... В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», – передает РИА «Новости» слова автора статьи.

Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и «грозила войной» партнеру по НАТО Греции.

Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет «еще более наглым» во взаимоотношениях с Западом.

Попп призывает НАТО положить конец «попыткам шантажа» со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст «опасный прецедент». В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс.

«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», – резюмирует журналист.

Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».