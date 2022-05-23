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1 час назад

Джонсон намерен удвоить усилия по предоставлению гумпомощи Украине

RT на русском

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен удвоить усилия по предоставлению гуманитарной помощи Украине.

Джонсон решил удвоить усилия по предоставлению гумпомощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Премьер-министр настроен решительно на то, чтобы удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Джонсона.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за помощь.

Ранее Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках беседы договорились работать вместе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Реджеп Эрдоган,
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