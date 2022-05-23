Джонсон решил удвоить усилия по предоставлению гумпомощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен удвоить усилия по предоставлению гуманитарной помощи Украине.
«Премьер-министр настроен решительно на то, чтобы удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Джонсона.
Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за помощь.
Ранее Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках беседы договорились работать вместе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины.