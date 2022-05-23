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1 час назад

Армения и Азербайджан готовы определить границу между странами

Елена Прошина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель провели трехстороннюю встречу в Брюсселе и обсудили ряд актуальных вопросов. Они договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, а также о работах по открытию региональных транспортных коммуникаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Армения и Азербайджан готовы определить границу между странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, в ходе обсуждения стороны условились о дальнейшем процессе работ по открытию региональных коммуникаций и начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы о подготовке переговоров по теме урегулирования отношений между двумя странами, нагорно-карабахского конфликта, а также совместного решения гуманитарных проблем. По предварительной договоренности следующая трехсторонняя встреча пройдет в июле или в августе, уточнили в пресс-службе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В результате обстрелов погибли мирные жители. Стороны несколько раз пытали заключить перемирие, но достигли соглашения только в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, а также обменяться пленными и телами погибших.

В мире,Никол Пашинян,Шарль Мишель,Ильхам Алиев,Европейский совет,
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