Армения и Азербайджан готовы определить границу между странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель провели трехстороннюю встречу в Брюсселе и обсудили ряд актуальных вопросов. Они договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы, а также о работах по открытию региональных транспортных коммуникаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

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Как говорится в сообщении, в ходе обсуждения стороны условились о дальнейшем процессе работ по открытию региональных коммуникаций и начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы о подготовке переговоров по теме урегулирования отношений между двумя странами, нагорно-карабахского конфликта, а также совместного решения гуманитарных проблем. По предварительной договоренности следующая трехсторонняя встреча пройдет в июле или в августе, уточнили в пресс-службе.