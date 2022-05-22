В Европарламенте предложил ввести санкции против США

«Невероятная ложь и лицемерие о том, что санкции против нефти и газа из России помогут остановить боевые действия на Украине. Если бы это мы действительно боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести санкции против Саудовской Аравии, которая несколько лет разжигает войну в Йемене. Так же было бы необходимо ввести эмбарго на нефть и газ из США, принимавших участие в большем количестве войн, чем любая другая европейская страна», — заявил Мислав Колакушич на выступлении в Европарламенте, запись которого он опубликовал в Twitter.