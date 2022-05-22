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41 минуту назад

Украина исключает согласие на прекращение огня с Россией

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает согласие на прекращение огня с Россией и не согласится ни на одно соглашение с Москвой, которое предусматривает признание захвата украинской территории, передает Reuters. По его словам, силы РФ должны покинуть Украину, после чего "станет возможным возобновление мирного процесса".

Украина исключила согласие на прекращение огня с Россией
Фото: ReutersReuters

Ранее Михаил Подоляк выступил за то, чтобы понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области было искоренено. До этого он призвал не предлагать украинским властям ввести режим прекращения огня с Россией. По его мнению, это невозможно без полного вывода российских сил с территории государства.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Путин,
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