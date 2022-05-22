Украина исключила согласие на прекращение огня с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает согласие на прекращение огня с Россией и не согласится ни на одно соглашение с Москвой, которое предусматривает признание захвата украинской территории, передает Reuters. По его словам, силы РФ должны покинуть Украину, после чего "станет возможным возобновление мирного процесса".
Ранее Михаил Подоляк выступил за то, чтобы понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области было искоренено. До этого он призвал не предлагать украинским властям ввести режим прекращения огня с Россией. По его мнению, это невозможно без полного вывода российских сил с территории государства.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.