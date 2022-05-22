Раскрыто содержимое чемодана Лукашенко

Журналисты раскрыли содержимое чемодана президента Белоруссии Александра Лукашенко с которым он прибыл в Кремль, где состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем содержались различные письменные принадлежности.

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«Каких только ручек и карандашей здесь нет», — говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире «России 1».

Там отметили, что белорусский лидер подписывал документы, заготовленные для саммита своей ручкой, «прежде расписав ручку на бумажной крышке для стакана».