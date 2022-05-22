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16 минут назад

Журналисты раскрыли содержимое чемодана Лукашенко

Ura.Ru

Журналисты раскрыли содержимое чемодана президента Белоруссии Александра Лукашенко с которым он прибыл в Кремль, где состоялась встреча лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нем содержались различные письменные принадлежности.

Раскрыто содержимое чемодана Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

«Каких только ручек и карандашей здесь нет», — говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», которую показали в эфире «России 1».

Там отметили, что белорусский лидер подписывал документы, заготовленные для саммита своей ручкой, «прежде расписав ручку на бумажной крышке для стакана».

В сессии, приуроченной к 30-летию договора о коллективной безопасности и 20-летию организации, приняли участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе саммита обсуждались ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальным международным и региональным проблемам, а также мерам по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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