Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения россиянок

Итальянские музыканты из оркестра FVG отказались выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера «Lipizer» после отстранения трех российских скрипачек. Об этом сообщает издание «Friuli Sera» со ссылкой на руководителя коллектива Паоло Петициоля.

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«Нам очень жаль прерывать традицию, согласно которой именно оркестр FVG сопровождал на конкурсе музыкантов. Однако мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам несправедливым», — сказал он.

По словам Петициоля, культура призвана объединять людей и народы, а не сеять между ними разногласия и вражду, поэтому политика не должна вмешиваться в эту сферу.

Мэр итальянского города Гориции, где должен пройти «Lipizer», Родольфо Дзиберна также раскритиковал решение организаторов конкурса. Он направил письмо директору конкурса с просьбой вовсе отменить мероприятие. Ему ответили отказом, пишет Regnum.