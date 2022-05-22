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1 час назад

Байден улетел из Кореи с "подарком" в 10 млрд долларов

Илья Родин

Президент США Джо Байден в воскресенье, 22 мая, провел результативную встречу с с главой южнокорейского концерна Hyundai Motor Чон Ы Соном. В своей речи бизнесмен сообщил, что компания планирует вложить в американскую экономику $10,5 млрд. Об этом пишет «Российская газета».

Байден улетел из Кореи с "подарком" в 10 млрд долларов
Фото: ReutersReuters

Во время мероприятия Чон Ы Соном рассказал о дальнейших планах корпорации. Он отметил, что Hyundai Motor потратит $5,5 млрд на новый завод в американском штате Джорджия. На нем будут производиться электромобили.

Он подчеркнул, что компания на этом не остановится, она планирует направить значительные инвестиции в развитие американской промышленности.

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«Группа Hyundai Motor инвестирует до 2025 года еще пять миллиардов долларов, что упрочит наше сотрудничество с американскими компаниями в таких разнообразных технологиях, как робототехника, создание городских летающих транспортных средств, беспилотных автомобилей и искусственный интеллект», - уточнил предприниматель.

Отмечается, что, корейские профсоюзы подвергли компанию резкой критике за такой «солидный подарок президенту США от Hyundai». Они посчитали, что $10,5 млрд было бы лучше потратить на создание дополнительных рабочих мест в стране.

В мире,Джозеф Байден,Hyundai,
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