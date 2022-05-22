Байден улетел из Кореи с "подарком" в 10 млрд долларов

Президент США Джо Байден в воскресенье, 22 мая, провел результативную встречу с с главой южнокорейского концерна Hyundai Motor Чон Ы Соном. В своей речи бизнесмен сообщил, что компания планирует вложить в американскую экономику $10,5 млрд. Об этом пишет «Российская газета».

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Во время мероприятия Чон Ы Соном рассказал о дальнейших планах корпорации. Он отметил, что Hyundai Motor потратит $5,5 млрд на новый завод в американском штате Джорджия. На нем будут производиться электромобили.

Он подчеркнул, что компания на этом не остановится, она планирует направить значительные инвестиции в развитие американской промышленности.

«Группа Hyundai Motor инвестирует до 2025 года еще пять миллиардов долларов, что упрочит наше сотрудничество с американскими компаниями в таких разнообразных технологиях, как робототехника, создание городских летающих транспортных средств, беспилотных автомобилей и искусственный интеллект», - уточнил предприниматель.