Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с Зеленским передачу контроля над западными областями страны. Это означает, что Украина «доживает свои последние месяцы» как государство.

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Об этом заявил депутат Рады Илья Кива, ссылаясь на источник в окружении Зеленского.

«Основная цель приезда президента Польши Дуды на Украину - обговорить с Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы», - написал Кива в Telegram-канале.

По его словам, когда-то Украина была самой большой страной в Европе с выходом к двум морям и «52 миллионами счастливых граждан». Но теперь Зеленский «сыграл свою роль», и украинцы «все просрали».