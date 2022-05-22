Вирусолог ответил на заявление об использовании оспы обезьян как биооружия

Главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию, опубликованную в британском таблоиде Mirror о том, что Россия рассматривала возможность использования оспы обезьян как биооружия.
«Это такой тяжелый фейк! Тут даже нечего обсуждать. Вирус оспы обезьян не может являться биологическим оружием, потому что он плохо передается от человека к человеку. Вирус передается, но слабо, и поэтому его рассматривать как опасный вирус, который сокрушит противника при применении, это бессмыслица», — сказал Альтштейн.
По словам специалиста, биооружием можно назвать лишь вирус натуральной оспы. При этом Альтштейн подчеркнул, что «никакой злодей в мире сейчас не начнет его применять».
«Мы от вируса натуральной оспы освободились с большим трудом в 1977 году, и сейчас возвращать его снова в человеческую популяцию было бы таким преступлением, что никто на это не пойдет», — добавил Альтштейн.
Всемирная организация здравоохранения сообщила ранее об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование. Информация об инфицированных была передана из 12 стран, которые не являются эндемичными. В их числе Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, США, Швейцария и Швеция.