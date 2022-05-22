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11 минут назад

Вирусолог Альтштейн назвал «тяжелым фейком» заявление об использовании вируса оспы обезьян как биооружия

Газета.Ru

Главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал информацию, опубликованную в британском таблоиде Mirror о том, что Россия рассматривала возможность использования оспы обезьян как биооружия.

Вирусолог ответил на заявление об использовании оспы обезьян как биооружия
Фото: ReutersReuters

«Это такой тяжелый фейк! Тут даже нечего обсуждать. Вирус оспы обезьян не может являться биологическим оружием, потому что он плохо передается от человека к человеку. Вирус передается, но слабо, и поэтому его рассматривать как опасный вирус, который сокрушит противника при применении, это бессмыслица», — сказал Альтштейн.

По словам специалиста, биооружием можно назвать лишь вирус натуральной оспы. При этом Альтштейн подчеркнул, что «никакой злодей в мире сейчас не начнет его применять».

«Мы от вируса натуральной оспы освободились с большим трудом в 1977 году, и сейчас возвращать его снова в человеческую популяцию было бы таким преступлением, что никто на это не пойдет», — добавил Альтштейн.

Всемирная организация здравоохранения сообщила ранее об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование. Информация об инфицированных была передана из 12 стран, которые не являются эндемичными. В их числе Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, США, Швейцария и Швеция.

В мире,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,
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