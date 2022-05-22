Правительство Турции рассмотрит вопросы вступления в НАТО Финляндии

Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит в первоочередном порядке вопросы вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщает в воскресенье телеканал TRT.

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На повестке также вопросы урегулирования украинского кризиса и дипломатические усилия, которые Анкара предпринимает в этом направлении, ситуация в Восточном Средиземноморье, события в Ливии и Афганистане. Кроме того, правительство планирует обсудить проблематику противодействия терроризму и проводимые силами безопасности Турции операции в стране и за ее пределами - в Ираке и Сирии - против курдских сепаратистов.

Еще одной темой для обсуждения станет ситуация в экономике Турции в связи с высокой инфляцией, которая в апреле достигла 70% и имеет тенденцию к росту, а также вызванные этим колебания на рынках, отмечает TRT.