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1 час назад

СМИ: правительство Турции 23 мая обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО

ТАССиещё 2

Правительство Турции на заседании в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит в первоочередном порядке вопросы вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщает в воскресенье телеканал TRT.

Правительство Турции рассмотрит вопросы вступления в НАТО Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На повестке также вопросы урегулирования украинского кризиса и дипломатические усилия, которые Анкара предпринимает в этом направлении, ситуация в Восточном Средиземноморье, события в Ливии и Афганистане. Кроме того, правительство планирует обсудить проблематику противодействия терроризму и проводимые силами безопасности Турции операции в стране и за ее пределами - в Ираке и Сирии - против курдских сепаратистов.

Еще одной темой для обсуждения станет ситуация в экономике Турции в связи с высокой инфляцией, которая в апреле достигла 70% и имеет тенденцию к росту, а также вызванные этим колебания на рынках, отмечает TRT.

Итоги заседания правительства президент Турции, как обычно, подведет в телеобращении к нации.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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