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29 минут назад

СМИ: Верховная рада запретила ввоз лекарств из России и Белоруссии

ТАСС

Верховная рада одобрила законопроект о запрете ввоза лекарственных средств из России и Белоруссии. Об этом сообщило в воскресенье украинское издание "Страна".

Верховная рада запретила ввоз лекарств из России и Белоруссии
Фото: 

Соответствующий документ внесен в Раду 25 апреля. Его инициаторами выступили более 20 депутатов от правящей партии "Слуга народа". Парламентарии отмечали, что на Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из России, однако, по их мнению, в страну все еще могут попасть лекарства, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

20 марта Минздрав Украины запретил продажу и применение в стране 39 лекарственных средств, производители которых имеют юридический адрес или адрес места ведения деятельности в Белоруссии.

В мире,Верховная Рада,
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