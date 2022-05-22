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53 минуты назад

Во Франции назвали «честные» сроки вступления Украины в Евросоюз

Lenta.ruиещё 1

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон назвал сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В эфире радиостанции Radio J он заявил, что это может занять от 15 до 20 лет, передает La Libre.

Во Франции сообщили, когда Украина вступит в Евросоюз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой», — отметил он, добавив, что это долгий процесс.

20 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сроки вступления Украины в состав Евросоюза будут зависеть от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. Она отметила, что вступление государства в организацию обычно занимает несколько лет с момента подачи заявки.

Ранее аналогичную оценку дали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба политика уверены, что вступление и интеграция Украины в состав Евросоюза затянется на долгие годы.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Еврокомиссия,ЕС,
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