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10 минут назад

Пресс-секретарь Зеленского раскрыл нюансы законопроекта об особом статусе граждан Польши

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прояснил детали законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.

Пресс-секретарь Зеленского пояснил закон об особом статусе поляков на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины, и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», — приводит его слова «Страна.ua».

Никифоров уточнил, что о какой-либо конкретике говорить рано, так как документ еще разрабатывается Министерством иностранных дел. Также неизвестно, когда он может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.

Ранее украинский народный депутат Ольга Совгиря заявила, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект об особом статусе граждан Польши. Другие подробности она не сообщала.

22 мая президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с визитом для выступления в Верховной раде. Во время визита в Киев он предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Анджей Дуда,Верховная Рада,
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