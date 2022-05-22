Пресс-секретарь Зеленского пояснил закон об особом статусе поляков на Украине

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прояснил детали законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины, и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», — приводит его слова «Страна.ua».
Никифоров уточнил, что о какой-либо конкретике говорить рано, так как документ еще разрабатывается Министерством иностранных дел. Также неизвестно, когда он может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
Ранее украинский народный депутат Ольга Совгиря заявила, что президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект об особом статусе граждан Польши. Другие подробности она не сообщала.
22 мая президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с визитом для выступления в Верховной раде. Во время визита в Киев он предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве.