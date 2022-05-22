Пресс-секретарь Зеленского пояснил закон об особом статусе поляков на Украине

«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины, и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», — приводит его слова «Страна.ua».