На Украине запретили деятельность оппозиционной партии ОПЗЖ

Апелляционный административный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции республики о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ). Об этом говорится в сообщении украинского Минюста, передает РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что до вступления в силу соответствующего решения суда под запрет попадает перевод бюджетных средств фракции ОПЗЖ на выполнения ее статутной деятельности.

В марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения в республике. В частности, в перечень попавших под запрет политсил вошли ОПЗЖ, «Наши», «Оппозиционный блок», «Союз левых сил», «Держава» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины».