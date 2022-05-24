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1 час назад

В еще одном штате США выявили предполагаемый случай заболевания оспой обезьян

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Власти американского штата Вашингтон объявили, что расследуют первый в штате, предположительно, положительный случай оспы обезьян. Об этом пишет Axios.

В еще одном штате США выявили предполагаемый случай заболевания оспой обезьян
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что пациент - взрослый мужчина, который недавно ездил в страну, где были зарегистрированы другие случаи заболевания. Этот человек находится в изоляции, информация о его состоянии не уточняется.

Ранее стало известно, что в США выявили пять случаев заражения поксивирусами, к которым относят и оспу обезьян. Один случай был выявлен в штате Массачусетс, остальные - в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта.

В мире было зафиксировано более 100 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 19 странах, включая Австралию , Канаду , Бельгию , Италию и Великобританию. ВОЗ не считает необходимой срочную массовую вакцинацию населения от оспы обезьян.

В мире,Биологическое оружие,COVID-19,ВОЗ,
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