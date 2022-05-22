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13 минут назад

Рада продлила военное положение на Украине до 23 августа

ТАССиещё 5

Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток. Об этом сообщило в воскресенье агентство РБК-Украина со ссылкой на решение парламента.

Верховная рада продлила военное положение на Украине
Фото: 

По сообщению агентства, Рада проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца, до 23 августа. Кроме того, в стране продлили и всеобщую мобилизацию.

Военное положение на всей территории страны было введено 24 февраля. 18 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить его и внес в Раду соответствующий законопроект.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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