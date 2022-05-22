Большинство итальянцев выступают за мирные переговоры с Россией

Большинство итальянцев уверены, что Запад должен найти способ начать мирные переговоры с Россией, и только четверть считают, что поставки вооружения Украине являются правильным решением. Об этом сообщает британское издание Spectator.

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По словам колумниста и автора издания Николаса Фарелла (Nicholas Farrell), опросы общественного мнения в Италии показывают небольшую поддержку действий США. Так, 56 процентов респондентов считают, что США при президенте Джо Байдене слишком предвзяты в том, что касается военной поддержки Вооруженных сил Украины, а Италия и ЕС должны придерживаться собственной политики. Только 26 процентов итальянцев считают, что США защищают демократию и Европу, а поставки оружия являются правильным решением.

Почти две трети итальянцев (62 процента) выступили за то, что Запад должен «любой ценой» начать мирные переговоры, и только четверть (26 процентов) считают, что нынешняя политика США и ЕС является верной.