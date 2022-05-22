Глава Минфина ФРГ высказался о конфискации собственности россиян

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что страна открыта к предложениям Европейского союза об изъятии замороженных в связи с санкциями российских госактивов в пользу Киева. Но Берлин предупреждает о рисках, которые возникнут в случае конфискации частной собственности попавших под ограничительные меры российских политиков и бизнесменов. Об этом пишет ТАСС.
«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», - уточнил Кристиан Линднер.
Он полагает, что следует подойти к вопросу более продуманно. В частности, попытаться убедить российских предпринимателей «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе». Министр подчеркнул, что хотел бы участвовать в политической дискуссии по этому вопросу.
Отмечается, что ранее Линднер уже рассказывал об обсуждении этой темы на высоком уровне. В частности, в пятницу, 20 мая, он сообщил, что на встрече министров финансов «Большой семерки» (G7) поднималась тема конфискации российских госактивов. По его мнению, этот вопрос может касаться «государственного имущества, но не частной собственности».