Глава Минфина ФРГ высказался о конфискации собственности россиян

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что страна открыта к предложениям Европейского союза об изъятии замороженных в связи с санкциями российских госактивов в пользу Киева. Но Берлин предупреждает о рисках, которые возникнут в случае конфискации частной собственности попавших под ограничительные меры российских политиков и бизнесменов. Об этом пишет ТАСС.

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«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», - уточнил Кристиан Линднер.

Он полагает, что следует подойти к вопросу более продуманно. В частности, попытаться убедить российских предпринимателей «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе». Министр подчеркнул, что хотел бы участвовать в политической дискуссии по этому вопросу.