Зеленский внесет в Раду законопроект об особом статусе поляков

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который на территории страны установит особой правовой статус для граждан Польши . Об этом в воскресенье сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине", - написала она в Telegram-канале.

В воскресенье президент Польши Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Ранее сообщалось, что запланирована его встреча с Зеленским, двусторонние переговоры делегации, а также выступление польского лидера в Верховной раде.