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1 час назад

Байден обеспокоился вспышкой оспы обезьян

Елена Прошина

Вспышка обезьяньей оспы — это то, чем «все должны быть обеспокоены». Об этом заявил в воскресенье, 22 мая президент США Джо Байден, передает Reuters.

Байден обеспокоился вспышкой оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

«Мы усердно работаем над этим, чтобы понять, что нам делать», — сказал Байден журналистам на авиабазе в Южной Корее, перед вылетом в Японию.

Назван ранний симптом оспы обезьян

Он добавил, что представители здравоохранения США изучают возможные методы лечения и вакцины.

Ранее эксперты рассказали, что в мире уже зарегистрировано больше сотни случаев, подозрительно напоминающих обезьянью оспу — родственницу оспы натуральной. ВОЗ в минувшую пятницу провела чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения проблемы.

В мире,Джозеф Байден,ВОЗ,
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