Байден обеспокоился вспышкой оспы обезьян

Вспышка обезьяньей оспы — это то, чем «все должны быть обеспокоены». Об этом заявил в воскресенье, 22 мая президент США Джо Байден, передает Reuters.
«Мы усердно работаем над этим, чтобы понять, что нам делать», — сказал Байден журналистам на авиабазе в Южной Корее, перед вылетом в Японию.
Он добавил, что представители здравоохранения США изучают возможные методы лечения и вакцины.
Ранее эксперты рассказали, что в мире уже зарегистрировано больше сотни случаев, подозрительно напоминающих обезьянью оспу — родственницу оспы натуральной. ВОЗ в минувшую пятницу провела чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения проблемы.