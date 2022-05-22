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1 час назад

Турецкая армия уничтожила 12 курдских боевиков на севере Сирии

ТАССиещё 1

По меньшей мере 12 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы турецкой армией на севере Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Турции.

Турецкая армия уничтожила 12 курдских боевиков на севере Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В районах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии ликвидированы 12 террористов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Турция провела с 2017 года три военные операции на севере Сирии, по итогам которых была создана зона безопасности к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие Турции как незаконную оккупацию.

В мире,Армия,Рабочая партия Курдистана,
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