Турецкая армия уничтожила 12 курдских боевиков на севере Сирии

"В районах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь" на севере Сирии ликвидированы 12 террористов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Турция провела с 2017 года три военные операции на севере Сирии, по итогам которых была создана зона безопасности к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие Турции как незаконную оккупацию.