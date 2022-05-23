Экс-мэр Нью-Йорка назвал Байдена «слабоумным»

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани назвал жителя Израиля «слабоумным», сравнив его с президентом США Джо Байденом , когда тот возмутился о якобы недостаточных усилиях в борьбе с преступностью на посту главы мегаполиса. Этот момент случайно попал на видеозапись оного из участников парада 22 мая в честь Дня Израиля.

«Я сократил преступность, осел!.. А ты такой же слабоумный, как [президент США Джо] Байден! Придурок с промытыми мозгами!», — выкрикнул в ответ своему обидчику Джулиани, передают «Известия». Видео доступно для просмотра в соцсети Twitter. Кто — то в этот момент выкрикивал «Руди, ты лучший!», сообщает газета.

Согласно предположениям, изложенным в газете, Джулиани в своем возгласе, возможно, апеллировал к ряду оплошностей американского лидера на общественных мероприятиях. Ранее сообщалось, что каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist высказал обозреватель Джой Пулман, отметив «вопиющую некомпетентность» американского лидера. Это не первая критика в адрес Байдена. Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой».