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1 час назад

Экс-мэр Нью-Йорка назвал Байдена «слабоумным»

Ura.Ruиещё 2

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани назвал жителя Израиля «слабоумным», сравнив его с президентом США Джо Байденом, когда тот возмутился о якобы недостаточных усилиях в борьбе с преступностью на посту главы мегаполиса. Этот момент случайно попал на видеозапись оного из участников парада 22 мая в честь Дня Израиля.

Экс-мэр Нью-Йорка назвал Байдена «слабоумным»
Фото: Evelyn Hockstein/ReutersEvelyn Hockstein/Reuters

«Я сократил преступность, осел!.. А ты такой же слабоумный, как [президент США Джо] Байден! Придурок с промытыми мозгами!», — выкрикнул в ответ своему обидчику Джулиани, передают «Известия». Видео доступно для просмотра в соцсети Twitter. Кто — то в этот момент выкрикивал «Руди, ты лучший!», сообщает газета.

Согласно предположениям, изложенным в газете, Джулиани в своем возгласе, возможно, апеллировал к ряду оплошностей американского лидера на общественных мероприятиях. Ранее сообщалось, что каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist высказал обозреватель Джой Пулман, отметив «вопиющую некомпетентность» американского лидера. Это не первая критика в адрес Байдена. Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой».

В мире,Безопасность,Джозеф Байден,
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