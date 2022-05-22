Литва прекратила импорт российской электроэнергии

Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.

Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от РФ сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen ("Орлен"). Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.