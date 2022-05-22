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20 минут назад

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

Елена Прошина

В мире растет риск международного конфликта с участием великих держав, сообщил телеканалу Fox News глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.

«У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается», — сообщил Милли.

Генерал во время своего выступления отнес к мировым державам Россию и Китай.

«Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке!» — считает глава объединенного комитета начальников штабов.

Минобороны России сообщило, что ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Марка Милли с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, и договорились держать открытыми линии связи.

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