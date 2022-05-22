В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с РФ

В мире растет риск международного конфликта с участием великих держав, сообщил телеканалу Fox News глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт, он призвал их готовиться к такому развитию событий.
«У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается», — сообщил Милли.
Генерал во время своего выступления отнес к мировым державам Россию и Китай.
«Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке!» — считает глава объединенного комитета начальников штабов.
Минобороны России сообщило, что ранее по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Марка Милли с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, и договорились держать открытыми линии связи.