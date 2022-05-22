Американцы обвинили Турцию в двуличии из-за ситуации с РФ

Анкара разрушила западный консенсус по наказанию Москвы, сообщает National Interest Филлипс со ссылкой на экс-советника Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвида Филлипса.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей экономической выгоды поддерживает обе стороны конфликта.
«Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <…> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», — заявил политик.
Анкара отказывается поступить как остальные члены Североатлантического альянса и направить военную технику на Украину, так как заинтересована в сохранении экономических отношений с Москвой. В частности, Турция зависима от поставок российских энергоресурсов, туристического сектора и других благ, доступных из России.
Fox News пишет, что Турция — «секретное оружие» России внутри НАТО из-за позиции Анкары по Украине и вопросу расширения альянса.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», — отмечается в материале.
Отмечается, что с начала украинского конфликта Турция не вводила ограничения против России, при этом Анкара сама оказалась под санкциями США после покупки российского комплекса С-400.