Анкара разрушила западный консенсус по наказанию Москвы, сообщает National Interest Филлипс со ссылкой на экс-советника Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвида Филлипса.

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По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей экономической выгоды поддерживает обе стороны конфликта.

«Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединенных Штатов. <…> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», — заявил политик.

Анкара отказывается поступить как остальные члены Североатлантического альянса и направить военную технику на Украину, так как заинтересована в сохранении экономических отношений с Москвой. В частности, Турция зависима от поставок российских энергоресурсов, туристического сектора и других благ, доступных из России.

Fox News пишет, что Турция — «секретное оружие» России внутри НАТО из-за позиции Анкары по Украине и вопросу расширения альянса.

«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», — отмечается в материале.