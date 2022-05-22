Президент Польши Дуда приехал в Киев выступить в Верховной Раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с визитом. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики. В заявлении отмечается, что Дуда приехал в Киев , чтобы в воскресенье, 22 мая, выступить с посланием в Верховной Раде .

В пресс-службе президента Польши добавили, что Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте с начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что президент Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев, но пока условия для этого не сложились. В апреле Макрон заявлял, что готов посетить Украину, если это приведет к чему-то полезному, — например, позволит наладить диалог между российским и украинским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.