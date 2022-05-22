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1 час назад

Президент Польши Дуда приехал в Киев выступить в Верховной Раде

Газета.Ru

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с визитом. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики. В заявлении отмечается, что Дуда приехал в Киев, чтобы в воскресенье, 22 мая, выступить с посланием в Верховной Раде.

Президент Польши Дуда приехал в Киев выступить в Верховной Раде
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В пресс-службе президента Польши добавили, что Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте с начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что президент Эммануэль Макрон может совершить визит в Киев, но пока условия для этого не сложились. В апреле Макрон заявлял, что готов посетить Украину, если это приведет к чему-то полезному, — например, позволит наладить диалог между российским и украинским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,Владимир Путин,Верховная Рада,
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