Западные СМИ за счет США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине. Об этом заявил журналист Рикардо Санчес Серра.

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«Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета „Точка-У“. Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский», — рассказал Серра, его выступление публикует сайт Federación de Periodistas del Perú.

Он отметил, что антироссийская пропаганда исходит от английской компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против РФ в пользу Украины. Эта компания находится на полной финансовой поддержке со стороны НАТО и США, подчеркнул Серра.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе, там проходила эвакуация мирного населения. В штабе также уточнили, что данный ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками.