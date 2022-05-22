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11 минут назад

Блинкен намекнул, что нынешние власти США уже не наладят отношения с руководством России

Елена Прошина

Нынешнее руководство США не планирует налаживать отношения с правительством России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен намекнул, что власти США уже не наладят отношения с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление прозвучало во время его выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета.

«Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Тейлор Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together ["Мы никогда больше не будем вместе"] президенту Путину», — пошутил глава американской дипломатии.

«Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», — отметил госсекретарь.

Ранее Блинкен сообщил об условии, которое поможет снять санкции в отношении Москвы. По его словам, для этого потребуется как минимум прекращения боевых действий на Украине. «Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.

По словам главы Госдепа, конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Госдеп США,Правительство РФ,
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