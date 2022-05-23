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1 час назад

Европейская страна попросила уточнить рекомендации о оплате российского газа

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию (ЕК) уточнить рекомендации по оплате российского газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейская страна попросила уточнить рекомендации о оплате российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что Еврокомиссия издала несколько вариантов руководства по указанному вопросу, однако ни в одном из них не говорится в письменном виде, не противоречит ли открытие счета в рублях введенным против России санкциям.

«Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства», — заявил Марк Рютте, добавив, что власти страны рекомендовали компаниям перестраховаться, пока ситуация не прояснится.

Ранее Европейский союз предложил импортерам газа решение, позволяющее не нарушать антироссийские санкции и при этом удовлетворять требование президента России Владимира Путина об оплате топлива в рублях. Еврокомиссия призвала страны делать четкое заявление о том, что при оплате в валюте они считают свои обязательства выполненными.

Оплата за газ в рублях: в чем суть схемы и на что это может повлиять

Исполнительный орган посоветовал компаниям не открывать рублевый счет в Газпромбанке, однако не добавлял, что это приведет к нарушению санкций.

В мире,Марк Рютте,Владимир Путин,Газпромбанк,Еврокомиссия,ЕС,
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