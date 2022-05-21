Премьер Италии заверил Зеленского во всесторонней поддержке

"Председатель Совмина Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил последние события и развитие конфликта. Драги заверил его в полной поддержке Украины со стороны Италии, в том числе в плане одобрения шестого пакета [антироссийских] санкций, а также в содействии разблокировке портов страны и вхождению Украины в ЕС", - говорится в сообщении.