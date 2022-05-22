Пушилин сообщил о гибели военных ВСУ при попытке взорвать склады «Азовстали»

Как рассказал Пушилин, после того, как с территории завода вышла основная часть военных, «кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов». «Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные. Для чего это? Вообще непонятно», — сказал он.