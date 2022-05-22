Вучич захотел обсудить с Путиным поставки газа

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рассчитывает провести на следующей неделе «хороший и пристойный разговор» с главой российского государства Владимиром Путиным о поставках газа.

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Вучич ожидает «хорошего и пристойного разговора, как и всегда». По его словам, переговоры, вероятно состоятся «во вторник, среду или четверг». «Ожидаю и три аспекта возможного договора: важнее всего для нас объемы, под номером два цена, под номером три – надежность снабжения, с чем до сих пор не имели проблем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

Президент Сербии отметил, что первые два аспекта являются ключевыми, третий же зависит не от Сербии или России, а от Болгарии, через территорию которой идет транзит. Вучич провел переговоры с главой болгарского правительства Кирилом Петковым. Президент Сербии выразил уверенность, что «эту проблему успешно решили».

Вучич указал, что Сербии необходимо «наполнить и то, что закупят в Венгрии как хранилище». В сербской части ПХГ Банатски-Двор содержится 162 млн кубометров газа, в российской – 123 млн кубических метров, за день из хранилища можно выкачивать лишь 5 млн кубометров, то есть в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы. В связи с этим ей «важно иметь другое место, где можно хранить газ», сказал Вучич.

«А так как нелегко его создать, прежде чем построить, важно, что нам премьер Венгрии Виктор Орбан дает возможность хранить от 300 до 500 млн кубометров газа у них», – заявил президент Сербии.