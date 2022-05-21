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1 час назад

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии

Илья Родин

В Швейцарии зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральный департамент общественного здравоохранения страны.

Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)», - уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что обычно этот вид оспы не вызывает осложнений, протекает в легкой форме. Но людям с симптомами все же следует обратиться в медицинское учреждение.

Оценена вероятность завоза оспы обезьян в Россию

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил ранее, что большинство родившихся в СССР россиян иммунны к оспе обезьян благодаря вакцинации, которая проводилась в обязательном порядке до 1980 года.

В мире,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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