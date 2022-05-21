Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Швейцарии

В Швейцарии зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральный департамент общественного здравоохранения страны.
«В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)», - уточняется в сообщении ведомства.
Отмечается, что обычно этот вид оспы не вызывает осложнений, протекает в легкой форме. Но людям с симптомами все же следует обратиться в медицинское учреждение.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил ранее, что большинство родившихся в СССР россиян иммунны к оспе обезьян благодаря вакцинации, которая проводилась в обязательном порядке до 1980 года.