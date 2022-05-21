Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Швейцарии

В Швейцарии зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральный департамент общественного здравоохранения страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)», - уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что обычно этот вид оспы не вызывает осложнений, протекает в легкой форме. Но людям с симптомами все же следует обратиться в медицинское учреждение.