В Словакии заявили о скором запуске совместного газопровода с Польшей

В министерстве экономики Словакии заявили о заключительной фазе строительства и скором запуске словацко-польского газопровода длиной 164 километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведовства.

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«Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны», — говорится в сообщении.

По информации министерства, новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии. В настоящее время страна получает 85 процентов потребляемого газа из России.