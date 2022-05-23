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1 час назад

В Словакии заявили о скором запуске совместного газопровода с Польшей

Lenta.ruиещё 4

В министерстве экономики Словакии заявили о заключительной фазе строительства и скором запуске словацко-польского газопровода длиной 164 километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведовства.

В Словакии заявили о скором запуске совместного газопровода с Польшей
Фото: 

«Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны», — говорится в сообщении.

По информации министерства, новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии. В настоящее время страна получает 85 процентов потребляемого газа из России.

Ранее стало известно, что Словакия открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты газа. «Мы выполнили наши обязательства перед "Газпромом", расплатившись в евро. Идет денежная конвертация, которая завершится передачей рублей "Газпрому", после чего продолжатся поставки природного газа», — сказал генеральный директор словацкой государственной энергетической компании SPP Ричард Прокипчак.

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