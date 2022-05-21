Пушилин рассказал о «знаковом» подарке Жириновского

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о «знаковом» подарке основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Об этом пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

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Так, в ходе встречи с новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким Пушилин вспомнил, как однажды Жириновский подарил ему ручку, предсказывая «будущее подписание документов с президентом РФ».

Кроме того, глава ДНР поблагодарил партию за оказываемую республике гуманитарную помощь.