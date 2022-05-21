Королевская семья Британии приютит украинских беженцев

Члены британской королевской семьи решили помочь беженцам с Украины не только деньгами, но и жильём, выяснило издание Daily Express. Кто примет участие в государственной программе «Дома для Украины», пока не известно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы помогаем различными способами, но воздержимся от дальнейших комментариев», — ответили на вопросы СМИ представители правящей династии Виндзоров.

Сейчас в Великобритании действует государственная программа помощи жителям Украины. В рамках неё британцы могут приютить у себя или помочь со съёмом жилья беженцам, а за это государство будет им выплачивать ежемесячно 350 фунтов ($449). Принять участие в программе захотели даже актёр Бенедикт Кэмбербэтч и глава Минтранса Грант Шэппс.

Более 150 000 британцев уже предоставили убежище жителям Украины. Королевская семья не раз поддерживала украинских беженцев с начала специальной военной операции. Королева Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, а также благотворительные организации перечислили за три месяца более 300 млн фунтов ($374,6 млн). Эти деньги пошли на помощь 54 000 беженцев, которые прибыли из Украины в Великобританию по правительственной программе.