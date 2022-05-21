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55 минут назад

Украинцы попросили Зеленского отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин

ТАСС

Петиция об отмене запрета на выезд с территории Украины военнообязанных мужчин набрала в субботу достаточное количество голосов для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Украинцы обратились к Зеленскому с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы петиции просят главу государства отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины; во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев; ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

В Раде предложили лишать гражданства выехавших в Россию украинцев

Достаточные 25 тыс. голосов для рассмотрения президентом петиция набрала за три дня.

На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

В мире,Владимир Зеленский,
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