Украинцы обратились к Зеленскому с просьбой

Петиция об отмене запрета на выезд с территории Украины военнообязанных мужчин набрала в субботу достаточное количество голосов для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

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Авторы петиции просят главу государства отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины; во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев; ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Достаточные 25 тыс. голосов для рассмотрения президентом петиция набрала за три дня.