Байдена изобразили «запорожским казаком»

Посольство США на Украине опубликовало в Twitter картину Ильи Репина «Запорожцы» с пририсованным президентом США Джо Байденом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Художественная визуализация президента США, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — поясняется в подписи к изображению.

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Картина Репина также известна под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В оригинале вместо Байдена центральным персонажем является писарь, под диктовку переносящий на бумагу ответ казаков султану Османской империи Мехмеду IV.