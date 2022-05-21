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19 минут назад

Байдена изобразили «запорожским казаком»

Lenta.ruиещё 2

Посольство США на Украине опубликовало в Twitter картину Ильи Репина «Запорожцы» с пририсованным президентом США Джо Байденом.

Байдена изобразили «запорожским казаком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Художественная визуализация президента США, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — поясняется в подписи к изображению.

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Картина Репина также известна под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В оригинале вместо Байдена центральным персонажем является писарь, под диктовку переносящий на бумагу ответ казаков султану Османской империи Мехмеду IV.

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Ранее Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматриваются «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

В мире,Илья Репин,Джозеф Байден,
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