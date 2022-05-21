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23 минуты назад

Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине

Майк Габриелян

Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Об этом сообщает The Associated Press.

Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине
Фото: ReutersReuters

«Байден подписал документ о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов после того, как ему прислали его во время визита в Азию», - сообщает агентство.

Сейчас Байден находится с визитом в Южной Корее, также ему предстоит посетить Японию.

Отмечается, что половина средств предназначена для украинских военных.

Западные СМИ опубликовали кадр, запечатлевший момент подписи законопроекта.

Инициативу о выделении Украине помощи утвердила на прошлой неделе палата представителей Конгресса США, после чего это сделал Сенат.

Средства Вашингтон планирует отправить на помощь Киеву, в частности, деньги потратят на оружие, обучение и снабжение украинских военных.

В мире,Конгресс США,
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