Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине

Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Об этом сообщает The Associated Press.
«Байден подписал документ о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов после того, как ему прислали его во время визита в Азию», - сообщает агентство.
Сейчас Байден находится с визитом в Южной Корее, также ему предстоит посетить Японию.
Отмечается, что половина средств предназначена для украинских военных.
Западные СМИ опубликовали кадр, запечатлевший момент подписи законопроекта.
Инициативу о выделении Украине помощи утвердила на прошлой неделе палата представителей Конгресса США, после чего это сделал Сенат.
Средства Вашингтон планирует отправить на помощь Киеву, в частности, деньги потратят на оружие, обучение и снабжение украинских военных.