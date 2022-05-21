В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Aydınlık: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

Вечерняя Москваиещё 6

В порту Одессы заблокированным оказались 21 турецкое судно в порту Одессы, Киев использует их в качестве живого щита. Об этом в субботу, 21 мая, сообщила газета Aydınlık.

СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

— По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают, — говорится в сообщении.

Однако в предоставленной статье указывается, что основная цель киевского режима заключается в другом. В случае ухода иностранных кораблей Одесса падет намного быстрее. В Киеве уверены, что нанесение удара по турецким кораблям создаст напряженность между Москвой и Анкарой, цитирует сообщение РИА Новости.

Пентагон ответил на заявления Украины о планах США «уничтожить Черноморский флот»

Напомним, что 25 марта российская сторона создала гуманитарный коридор для выхода 67 зарубежных судов из портов Украины. Протяженность коридора составит 80 морских миль, а ширина полосы — три мили.

При этом 28 марта министерство обороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море.

В мире,Пентагон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители