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11 минут назад

В Сеуле граждане устроили акцию протеста против визита Байдена

ТАСС

Несколько десятков человек протестовали в Сеуле против визита президента США Джо Байдена в Южную Корею неподалеку от здания офиса южнокорейского президента, где проходил саммит. Об этом в пятницу сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

В Сеуле граждане устроили акцию протеста против визита Байдена
Фото: ReutersReuters

Активисты собрались на территории у Военного мемориала Республики Корея, который находится напротив бывшего здания министерства обороны, где сейчас разместился офис южнокорейского лидера. Протестующие выкрикивали лозунги и держали плакаты, в которых выражали несогласие с планами по укреплению военного сотрудничества с США:

"Выступаем против визита Байдена, который усиливает военный кризис на Корейском полуострове", "Нет Байдену", "Нет трехстороннему альянсу США, Японии и Республики Корея", "Нет расширенным средствам сдерживания", под которыми подразумевается возможность США защитить своих союзников от ядерной угрозы.

Кроме того, участники акции указали на свое несогласие с инициативой по вступлению Южной Кореи в Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония.

В пятницу президент США прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом. В первую очередь он посетил завод компании Samsung по производству полупроводников. В субботу состоялся саммит с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, по итогам которого прошла совместная пресс-конференция, а также было опубликовано заявление сторон.

В мире,Джозеф Байден,
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