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15 минут назад

Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

Майк Габриелян

Президент США Джо Байден назвал условия своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американского политика цитирует РИА Новости.

Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен», - заявил Байден.

Джо Байден накануне прибыл в Южную Корею. На саммите он встретился с новым президентом страны Юн Сок Елем. По итогам переговоров лидеры призвали КНДР вернуться к диалогу и денуклеаризации. Южнокорейский лидер отметил, что «дверь для диалога открыта».

Азиатское турне президента США, запланированное на 20-24 мая, также включает Японию.

США выразили готовность помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений. Это пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, испытания систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Ранее южнокорейская разведка заявила, что власти КНДР завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям.

В мире,Джозеф Байден,Чен Ким,
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