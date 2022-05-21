Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден назвал условия своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американского политика цитирует РИА Новости.
«Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен», - заявил Байден.
Джо Байден накануне прибыл в Южную Корею. На саммите он встретился с новым президентом страны Юн Сок Елем. По итогам переговоров лидеры призвали КНДР вернуться к диалогу и денуклеаризации. Южнокорейский лидер отметил, что «дверь для диалога открыта».
Азиатское турне президента США, запланированное на 20-24 мая, также включает Японию.
Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений. Это пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, испытания систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Ранее южнокорейская разведка заявила, что власти КНДР завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям.