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17 минут назад

В США рассказали о "секретном оружии" Москвы в НАТО

Илья Родин

Турция фактически стала «секретным оружием» Москвы внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения НАТО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

В США рассказали о "секретном оружии" Москвы в НАТО
Фото: EPAEPA

«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», - подчеркнули журналисты телеканала.

Утверждается, что Эрдоган «активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть», а в 2020 году США ввели санкции против Турции из-за покупки российской системы С-400.

Редакция напомнила, что с самого начала украинского конфликта Анкара не вводила какие-либо ограничительные меры против Москвы.

Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

По мнению экспертов телеканала, турецкий президент «то использует западные объединения, то идет на конфронтацию с ними — в зависимости от того, что выгоднее в каждом случае». Они также назвали Эрдогана «человеком [президента РФ Владимира] Путина в НАТО».

Журналисты подчеркнули, что рано или поздно Турция согласится на расширение организации, но в настоящее время споры внутри альянса прежде всего выгодны российскому президенту.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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