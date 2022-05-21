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12 минут назад

В Германии назвали виновника конфликта на Украине

Lenta.ru

Бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал виновника развязывания текущего конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с немецкой газетой Junge Welt.

В Германии назвали виновника конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, данная ситуация произошла по причине игнорирования интересов безопасности России США и блоком НАТО.

«Москва уже 20 лет заявляет, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались», — заявил бывший лидер партии.

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При этом Лафонтен отметил, что Вашингтон проводит «политику двойных стандартов» в отношении России.

«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с Россией или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», — пояснил он.

Кроме того, политик заявил, что решение Конгресса США о выделении 40 миллиардов долларов на продажу оружия Украине, являются доказательством того, что «США не хотят мира».

Ранее в мае американский сенатор Митч Макконнелл рассказал, что новый пакет помощи Вашингтона, выделенный Украине, поможет открыть порт Одессы и не допустит продовольственного кризиса в стране.

В мире,Митч Макконнелл,НАТО,Конгресс США,
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